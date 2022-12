Exportations : baisse de 20,8 % lors des 10 premiers jours de décembre

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud ont baissé de 20,8 % en glissement annuel au cours des dix premiers jours du mois. C’est ce qu’a fait savoir, ce matin, le Service des douanes.Si on regarde de près les chiffres, les expéditions à l’étranger se sont élevées à 15,4 milliards de dollars pour la période du 1er au 10 décembre. A titre de comparaison, elles étaient de 19,4 milliards de dollars, à la même période l'année dernière.Les importations ont elles aussi reculé de 7,3 %. A 20,3 milliards de dollars, plus exactement, durant la période citée. Résultat : le déficit commercial du pays du Matin clair s’élève à 4,9 milliards de dollars.La baisse importante des exportations s’explique notamment par la diminution des ventes à l’étranger de puces mémoire et d'appareils mobiles. Les expéditions de ces deux secteurs ont respectivement connu une dégringolade de 27,6 et de 46,6 %.