La DAPA met sur les rails le développement d’un missile guidé air-sol

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud lancera le développement du système d’un missile guidé air-sol à longue portée. Selon l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA), ce projectile capable de frapper avec précision une cible à plusieurs centaines de kilomètres équipera l’avion de combat KF-21. D’ici 2028, 190 milliards de wons, soit 137 millions d’euros, y seront investis.Contrairement aux missiles tirés depuis le sol et la mer, celui air-sol restait un domaine inexploré à cause de l’insuffisance technologie liée à son installation sur l’aéronef et de la séparation. Or, grâce à la recherche menée entre 2019 et la fin de l’année dernière, la DAPA a obtenu la technique clef.Le projet sera piloté par l'Agence pour le développement de la défense (ADD) et les entreprises LIG Nex1 et Hanwha Munitions participeront à la production des prototypes.L’Administration s’attend à ce que cette initiative promeuve le développement de différentes armes guidées utilisées dans l’aviation, tout en augmentant la compétitivité du KF-21 dans les exportations.