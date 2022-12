Heures supplémentaires : prolongation à 52h par mois

Photo : YONHAP News

Un groupe de recherche sur le marché du travail du futur a dévoilé aujourd’hui son projet de révision permettant de gérer les heures supplémentaires par une période de référence plus longue qu’un mois contrairement au système actuel qui calcule les heures supplémentaires uniquement par semaine.En Corée du Sud, selon la loi actuelle sur les normes du travail, le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ne peut pas excéder 12 heures.Les chercheurs ont toutefois proposé de fixer les heures supplémentaires à 52 heures, si celles-ci sont calculées par mois. Toujours d’après eux, son nombre maximal devrait être de 140 heures par trimestre, 250 par semestre et 440 par an. Ils ont affirmé qu’il faudrait aussi des mesures visant à protéger le droit à la santé des employés, comme 11 heures consécutives de repos entre les jours ouvrables. Elargir la période maximale de travail flexible, d’un mois jusqu’à trois mois est également conseillé.En outre, le groupe de recherche a proposé un système permettant de remplacer la rémunération du travail nocturne et les jours fériés par un repos compensateur. Les enjeux liés au système de salaire qui réduira les écarts entre les employés des entrepreneurs et des sous-traitants seront présentés et les fonctions et l’habileté des travailleurs seront aussi reflétées. La création d’un comité de dialogue social a été mentionnée comme solution pour l’équité salariale.Le gouvernement prévoit d’examiner la proposition avant de lancer des actes législatifs.