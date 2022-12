Une équipe de recherche sud-coréenne invente un muscle artificiel 17 fois plus fort que celui d'un Homme

Photo : KBS News

Les humanoïdes d’aujourd’hui n’ont pas de mouvements aussi naturels que les humains parce que leurs corps sont composés de mécanismes à la place des muscles. Différentes recherches sont en cours sur les nouveaux matériaux afin de créer un muscle artificiel, mais elles sont rares à y parvenir car il faut stocker l’énergie quelque part pour faire bouger le muscle.Dans ce contexte, une équipe de recherche composé de membres du KAIST, l’Institut coréen de sciences et de technologie, et de l’université nationale de Busan a récemment mis au point un super muscle synthétique. Il est 17 fois plus puissant que celui d’un être humain.Quelle est sa nature ? Il s’agit d’une fibre synthétique combinant le cristal liquide sous forme de gel et le graphène. Elle se contracte et se dilate seulement avec un changement de température sans avoir besoin d’une autre énergie. Si on la chauffe grâce à un faisceau lumineux, sa structure moléculaire alignée se rétrécit irrégulièrement, ce qui provoque des mouvements. La densité de puissance est six fois plus grande que celle des muscles humains. Un brin de cette technologie est aussi fin que deux cheveux. Avec 1 000 brins, il est possible de soulever un haltère de 1 kg.Selon le professeur en science et génie des matériaux du KAIST, Kim Sang-wook, le cristal liquide a une nature flexible mais fragile, et le graphène permet de renforcer la propriété physique du matériau, tout en rendant possible la contraction rapide.Les chercheurs comptent utiliser cette invention notamment dans le développement des biorobots sous forme humaine et des organes artificiels.