Photo : YONHAP News

Ce lundi n’était pas une journée à mettre son nez dehors. Le ciel a été gris et sombre sur tout le territoire. Les températures en revanche n’ont pas été aussi froides que la semaine dernière.Dans la matinée, Séoul a enregistré -2°C, Daejeon -4°C, et Daegu -1°C, entre autres. Plus au sud, le thermomètre était déjà dans le positif avec notamment Busan et l’île méridionale de Jeju à respectivement 6 et 7°C. Dans l’après-midi, le temps était toujours maussade. Le mercure a passé la barre des 0°C dans tout le pays.Par ailleurs, Météo-Corée annonce que de la neige ou de la pluie va tomber à partir du début de soirée un peu partout au sud du 38e parallèle. Jusqu’à 5cm de neige sont attendus dans les régions centrales d’ici ce soir. Ce phénomène est dû à un creux barométrique venant de l’ouest.