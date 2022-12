60e anniversaire des relations Séoul-Ottawa : l'actrice Jean Yoon nommée ambassadrice honoraire

L'ambassade de Corée du Sud au Canada a annoncé hier la nomination de l'actrice canadienne d’origine coréenne Jean Yoon, connue pour la série « Kim's Convenience Store », comme ambassadrice honoraire pour le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.Pour rappel, la popularité du feuilleton publié sur Netflix, produite par la chaîne canadienne CBC, était telle qu’une pétition internationale réclamant la poursuite de la série a été organisée même après la fin de la diffusion. Yoon y a tenu le rôle d’une mère de famille d'immigrés sud-coréens.L’ambassadeur sud-coréen a déclaré que le parcours de la comédienne représentait un message d'espoir aux immigrés sud-coréens vivant au pays de la feuille d'érable et que c’était un honneur d’avoir une figure symbolisant les échanges humains entre Séoul et Ottawa comme ambassadrice de bonne volonté pour cet anniversaire.Yoon qui apprend le coréen pour ne pas oublier la Corée, où ses parents sont nés et ont grandi, a qualifié cette nomination de très significative car ses activités contribuent au rapprochement des deux nations.De son côté, l'ambassade du Canada en Corée du Sud a nommé la sud-Coréenne Kim Yuna, la reine du patinage artistique, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, comme ambassadrice honoraire pour cet événement.