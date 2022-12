Park Jin et Wang Yi s’entretiennent en visioconférence

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et chinois des Affaires étrangères se sont entretenus hier en visioconférence. Park Jin et Wang Yi ont échangé sur plusieurs sujets. Ils concernaient les relations entre leurs pays, la question liée à la péninsule ou encore les dossiers régionaux et mondiaux.Les deux hommes se sont alors accordés à dire que le tête-à-tête entre leurs présidents, tenu en novembre à Bali en marge du sommet du G20, avait marqué une étape importante pour ouvrir une nouvelle ère de coopération Séoul-Pékin, basée sur le respect mutuel et les intérêts réciproquement bénéfiques. Ils se sont d’emblée engagés à travailler main dans la main pour mettre en application les mesures prises conformément aux accords intervenus lors de la rencontre entre Yoon Suk-yeol et Xi Jinping. Ces derniers avaient affiché la nécessité de dynamiser les visites croisées de hauts responsables et la communication des deux nations via différents canaux.Les deux chefs de la diplomatie ont aussi promis de faire en sorte que le momentum des échanges entre les dirigeants des deux Etats, en particulier la visite du numéro un chinois à Séoul, continue.Sur le dossier nord-coréen, le sud-Coréen a exprimé sa préoccupation à l’égard des provocations répétées de Pyongyang. Et de souligner qu’une étroite collaboration entre son pays et l’empire du Milieu est plus que jamais nécessaire en vue d’amener le régime de Kim Jong-un à revenir à la table du dialogue visant la dénucléarisation du Nord. En retour, son homologue chinois aurait promis un rôle constructif dans la question de la péninsule, selon la diplomatie sud-coréenne. L’annonce du ministère chinois des Affaires étrangères n’en a pour autant pas fait état.Hier, les deux parties se sont également mises d’accord pour coopérer davantage dans différents domaines. Il s’agit notamment de fluidifier les chaînes d’approvisionnement, reprendre au plus vite les négociations officielles visant à conclure l’accord de libre-échange dans les domaines des services et des investissements et augmenter les liaisons aériennes et les échanges de contenus culturels. Sans oublier les défis mondiaux comme le changement climatique.Park et Wang se sont rencontrés en face à face en août dernier à Qingdao en Chine. Ils ont alors discuté de la possibilité de se retrouver à Séoul avant la fin de l’année. Mais la situation n’a pas permis au ministre chinois de faire un déplacement.