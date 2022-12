Le département d'Etat américain investit jusqu'à 1,5 million de dollars pour un meilleur accès à l'information en Corée du Nord

Photo : KBS News

Le département d'Etat américain a décidé de fournir une aide financière, pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars, à un projet visant à faciliter la libre circulation de l'information en Corée du Nord, y compris l'afflux d’actualités extérieures au royaume ermite.C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA), citant l’annonce publiée sur le site web du département d’Etat. L’enveloppe, estimée entre 100 000 et 1,5 million de dollars, sera destinée au soutien à la liberté de l’information et à la diversification des mécanismes d'accès à l'information, afin d’encourager la production des contenus sur la démocratie, les droits de l'Homme et la liberté, d’élargir l'accès aux actualités grâce à la radiodiffusion et de former les transfuges nord-coréens comme vidéaste, entre autres.Ces projets consisteront également à enquêter sur les méthodes employées par les autorités de Pyongyang pour bloquer les informations externes, à rechercher des moyens de les contourner, et à développer les technologies capables de transmettre en toute sécurité des renseignements extérieurs à la Corée du Nord.Dans une autre annonce, le département d'Etat américain a aussi fait savoir qu’il investirait entre 100 000 et 1,25 million de dollars dans les projets de promotion des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans le pays communiste dans le but d’éclaircir les responsabilités des auteurs de graves violations des droits humains, de promouvoir les droits des femmes et des filles, et de renforcer ceux des travailleurs et des personnes en situation de handicap.Plus précisément, les efforts seront concentrés sur l'accès aux camps de prisonniers politiques ou de travail au nord du 38e parallèle et la rédaction des rapports de suivi comprenant des informations ou des recommandations mises à jour à l’approche du 10e anniversaire de la publication du rapport de la Commission d'enquête des Nations unies (COI) sur les droits de l'Homme en Corée du Nord.