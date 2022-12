« Decision to Leave » de Park Chan-wook nominé aux prochains Golden Globes

Photo : YONHAP News

« Decision to Leave » de Park Chan-wook vient d’être nominé aux Golden Globe Awards dans la catégorie du meilleur film en langue non anglaise.La Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui organise cette 80e édition, a sélectionné cinq films, dont l’œuvre sud-coréenne. On retrouve donc en lice « All Quiet on the Western Front » (Allemagne), « Argentina, 1985 » (Argentine), « Close » (Belgique, France, Pays-Bas) et « RRR » (Inde).Sachez que les Golden Globes sont considérés comme l'une des deux plus grandes cérémonies consacrées au septième art aux Etats-Unis avec les Oscars. La dernière édition a fait l’objet d’un boycott de la part de l'industrie cinématographique hollywoodienne en raison de la controverse sur la discrimination raciale et sexuelle de la HFPA et des soupçons de corruption de la direction. Sa diffusion en direct a même été arrêtée.Cette année, la chaîne NBC a décidé de diffuser la cérémonie en direct en reconnaissant les efforts déployés par la HFPA pour l'inclusivité et la diversité dans le domaine du cinéma. La 80e édition des Golden Globe Awards aura donc lieu le 10 janvier 2023 au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, en Californie.