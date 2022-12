Nouvelle réunion à Djakarta des négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen va retrouver aujourd’hui ses homologues américain et japonais à Djakarta en Indonésie. Leur dernier entretien en date remonte au 7 septembre, à Tokyo.Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi doivent alors partager leur évaluation sur la récente situation dans la péninsule et discuter aussi du dossier nucléaire nord-coréen.Séoul, Washington et Tokyo ont annoncé simultanément le 2 décembre leurs propres sanctions contre Pyongyang, qui poursuit ses provocations, et ce après l’échec du Conseil de sécurité de l’Onu à imposer ses nouvelles mesures punitives à son encontre face au veto de la Chine et de la Russie.Aujourd’hui, les trois émissaires doivent approfondir leurs discussions sur les sanctions déjà prises comme sur celles à imposer au royaume ermite en cas de nouvelles graves bravades, comme un test atomique.Hier, Kim Gunn s’est entretenu à deux avec Sung Kim. Il fera de même aujourd’hui avec Takehiro Funakoshi.