Les k-contenus réalisent la meilleure performance à l'export depuis le début de la pandémie

Photo : YONHAP News

Selon l'agence coréenne de contenu créatif (KOCCA), le projet de soutien à la participation au marché de la diffusion de vidéos à l’étranger a réalisé cette année la meilleure performance à l'exportation depuis la pandémie de COVID-19.Tout au long de cette année, la KOCCA a en effet ouvert des pavillons sur six marchés étrangers de radiodiffusion. Et les entreprises du pays du Matin clair qui y ont participé, ont signé des contrats d'exportation d'une valeur de 63,5 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 58 % par rapport au résultat de l’année dernière dont la valeur s’est élevée à un peu plus de 40 millions de dollars.Plus précisément, l’agence a soutenu 107 sociétés sud-coréennes en créant des pavillons « made in Korea » , en ligne et hors-ligne, lors de grands événements internationaux à commencer par le Feel Mart à Hong Kong en mars, le MipTV et le Mipcom en France, le Tiffcom au Japon, le Dubai International Contents Market aux Emirats arabes unis (EAU), jusqu’à l’Asian TV Forum & Market à Singapour ce mois-ci.Les efforts seront également maintenus l’an prochain afin de contribuer à l’exportation des productions sud-coréennes. De plus, des soutiens seront apportés aux petits et moyens producteurs du pays qui souhaitent entrer sur le marché international en valorisant la propriété intellectuelle (PI).