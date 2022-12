L’UE impose ses propres sanctions supplémentaires à l’encontre de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’Union européenne a annoncé hier avoir adopté de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, les premières en huit mois. Selon son journal officiel, son conseil a ajouté sur sa propre liste noire cette fois encore huit personnes et quatre entités, impliquées dans le programme balistique ou dans son financement. La plupart d’entre elles sont déjà placées sous le coup de mesures restrictives imposées en même temps par Séoul, Washington et Tokyo, début décembre.Parmi les huit individus figurent notamment Kim Kwang-yon appartenant à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), Kim Su-il et Kil Jong-hun, tous deux agents du département de l’industrie des munitions du Parti des travailleurs, ainsi que O Yong-ho, qui lui, est représentant à Moscou ayant des liens directs avec la seconde Académie nord-coréenne des sciences naturelles.Quant aux quatre entités, elles comprennent le ministère de l’Industrie des roquettes et les deux pétroliers Unica et New Konk.Les vingt-sept pays auraient ainsi voulu accentuer, eux aussi, leurs sanctions contre le pays communiste à l’image de la communauté internationale. En les annonçant, ils ont précisé qu’entre le 5 janvier et le 18 novembre, le régime de Kim Jong-un avait tiré au moins 63 missiles, dont plusieurs ICBM.Les nouvelles mesures prennent effet immédiatement. Elles prévoient notamment de geler les avoirs détenus par les sanctionnés dans l’UE et d’interdire leur entrée sur le territoire de ses pays membres. Elles portent désormais à 73 et 17, le nombre respectif de personnes et d’entités faisant l’objet des propres mesures punitives de Bruxelles.