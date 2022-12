IRA : Séoul et Washington conviennent de poursuivre leurs discussions constructives

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu hier à Washington la 7e consultation économique de haut niveau, en présence du second vice-ministre des Affaires étrangères Lee Do-hoon et du secrétaire d’Etat adjoint à l’économie Jose Fernandez.A l’issue de leurs discussions, les deux pays ont publié un communiqué conjoint. Selon ce document, les USA ont admis que la multiplication des investissements du pays du Matin clair dans la production de véhicules électriques et de batteries sur leur territoire contribuait à leurs objectifs communs en matière d’économie, de sécurité nationale et d’énergies propres. Dans la foulée, les deux parties ont décidé de poursuivre leur concertation « constructive » sur la préoccupation de Séoul à l’égard de l’impact de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) sur les industriels sud-coréens.Les deux alliés ont également souligné la nécessité d’élargir leur coopération visant à renforcer l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, en batteries ou encore en minéraux clés. Dans le même temps, ils sont convenus de mettre en place, si possible, un nouveau dispositif leur permettant de partager les informations visant à faire face ensemble aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, et d’amender ou de reconduire l’accord bilatéral sur la coopération scientifique et technologique.