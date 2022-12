38 North : le trafic ferroviaire se poursuit entre la Corée du Nord et la Russie

Photo : YONHAP News

Le trafic ferroviaire entre Corée du Nord et la Russie semble aller bon train. Les deux pays l’ont repris le mois dernier, après deux ans et huit mois de suspension. C’est ce qu’a annoncé hier le site américain 38 North après avoir analysé des récentes photos satellites commerciales.Selon le site spécialisé dans les questions nord-coréennes, sur ces images, entre fin novembre et début décembre, les marchandises en provenance de la Russie ont été observées au moins deux fois sur un lieu de déchargement nord-coréen près de la rivière Tumen, qui marque la frontière entre les deux pays. Ce site est situé à environ 1 km du pont ferroviaire de l’amitié nord-coréano-russe.Lors du rétablissement, le mois dernier, des voies ferrées reliant la gare russe de Khassan à celle de Tumen au nord de la péninsule, les médias russes ont rapporté qu’un wagon était parti en direction de Pyongyang avec à son bord 30 chevaux.38 North estime que Moscou et Pyongyang pourront dorénavant être d’importants partenaires commerciaux.