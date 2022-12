Golden Globes : « Decision to Leave » dans la catégorie du meilleur film en langue non anglaise

Photo : YONHAP News

« Decision to Leave » du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook a été nominé aux Golden Globe Awards dans la catégorie du meilleur film en langue non anglaise. Une reconnaissance de plus, puisqu’avec les Oscars, ces derniers sont considérés comme l'une des plus grandes cérémonies consacrées au cinéma aux Etats-Unis.C’est hier que la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui organise ce grand rendez-vous du 7e art, a publié la liste des possibles lauréats à la 80e édition. Et dans la section du meilleur film en langue étrangère, désormais appelée non anglaise, on retrouve le dernier long-métrage sud-coréen ainsi que quatre autres œuvres : « All Quiet on the Western Front » (Allemagne), « Argentina, 1985 » (Argentine), « Close » (Belgique, France, Pays-Bas) et enfin « RRR » (Inde).En 2020, « Parasite » signé Bong Joon-ho a eu l’honneur de recevoir le prix du meilleur film en langue étrangère, une première pour un long-métrage « made in Korea ». Et l’année dernière, « Minari » de Lee Isaac Chung, un Américain d’origine coréenne, avait eu droit à la même récompense.Malgré sa notoriété, la dernière édition des Golden Globe Awards a fait l’objet d’un boycott de la part de l'industrie cinématographique hollywoodienne en raison de la controverse sur la discrimination raciale et sexuelle de la HFPA et des soupçons de corruption de la direction. Sa retransmission en direct a même été arrêtée.Pour la 80e remise des prix, la chaîne NBC a décidé de diffuser la cérémonie en direct en reconnaissant les efforts déployés par la HFPA pour l'inclusivité et la diversité dans le domaine du cinéma. Elles se dérouleront donc le 10 janvier 2023 au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, en Californie.Pourtant, les agences de presse comme AFP et Reuters ont rapporté que certaines stars se montrent toujours réticentes à y participer. D’où l’incertitude de voir les grandes étoiles lors des prochains Golden Globe Awards.