Un missile de croisière supersonique développé par le savoir sud-coréen sera installé sur le FA-50

Photo : KBS News

L'armée sud-coréenne prévoit d’installer un missile de croisière supersonique à lancement aérien sur l’avion de combat léger FA-50. Ce projectile pourra améliorer la dissuasion contre la Corée du Nord et contribuer à l'expansion des exportations d’armement du Sud.Le missile de croisière supersonique développé par la Corée du Sud est trois fois plus rapide que ceux existants. Il est considéré comme une arme clé de la stratégie « Kill Chain » qui consiste à détecter les attaques de missiles nord-coréennes imminentes et à détruire de manière préventive les capacités de lancement d’engins.Le développement de ce projectile supersonique, qui a été testé pour la première fois pour un tir mer-sol il y a environ un an, est en cours pour une utilisation polyvalente et un lancement aérien qui couvre non seulement les cibles terrestres mais aussi maritimes.La conception de base est déjà achevée avec le développement des technologies connexes telles que les moteurs à combustible solide et les commandes de guidage. Des prototypes pour divers tests de performance sont actuellement en cours de fabrication.Ce missile devrait ainsi être monté sur le FA-50 en vue d’un essai en vol prévu en 2025. Son installation sur cet avion de combat, qui présente un rayon opérationnel étroit et une petite quantité d'armement, pourra se traduire par un élargissement considérable du champ d'application. Le FA-50 qui a une couverture aérienne rapprochée, se dotera ainsi de la capacité de frapper avec précision des cibles à une très grande distance.L'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) développe également un missile air-sol à longue portée qui sera installé sur le chasseur national KF-21. Pour cela, environ 190 milliards de wons, soit environ 138 millions d’euros, seront investis d'ici 2028.Selon le directeur des relations publiques de la DAPA, la Corée du Sud dispose déjà de la technologie nécessaire et se trouve actuellement au stade de vérifier l'achèvement du développement à travers des prototypes. L’institution souhaite contribuer à l’augmentation des exportations d’armes mises au point grâce à des technologies « made in Korea ».