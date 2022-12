L’administration de Yoon Suk-yeol veut réduire les couvertures de l’assurance-maladie

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol avait promis trois réformes phares durant son mandat : celles du travail, de l’éducation et de la retraite. Elle veut y ajouter le système d’assurance-maladie, dit « Moon Jae-incare » à l’instar d’« Obamacare » comme l’appelaient les Américains.Lors du conseil des ministres hebdomadaire du mardi, le président de la République a martelé que sa réorganisation n’était plus une option, mais un impératif et qu’il était urgent de le « normaliser ». Pour le chef de l’Etat, pendant le quinquennat de son prédécesseur, la couverture avait été excessivement élargie, et pour cela, plus de 2 000 milliards de wons, soit presque 1,5 milliard d’euros, ont été dépensés. La majorité des sud-Coréens ont alors partagé le fardeau.Du coup, le président Yoon a dénoncé une politique populiste, qui a causé un abus des soins médicaux et dégradé aussi les finances publiques. Il a alors promis de la refondre de manière à ce que les démunis puissent être mieux couverts.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan en a profité pour exprimer ses regrets à l’égard du fait que le projet de loi sur le budget 2023 n’a toujours pas été voté au Parlement. Dans le même temps, il a demandé à tous ses ministres de préparer l’exécution rapide des crédits.