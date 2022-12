Affaire Lee Dae-jun : le Parquet continue d’entendre les hauts responsables du précédent gouvernement

Photo : YONHAP News

Le Parquet continue à auditionner les hauts responsables de l’administration de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, dans le cadre de son enquête sur l’affaire Lee Dae-jun, du nom d’un fonctionnaire sud-coréen tué par des soldats nord-coréens dans leurs eaux territoriales en mer Jaune, en septembre 2020.Aujourd’hui, le ministère public a convoqué Noh Young-min, le secrétaire général de Moon au moment des faits. Il avait briefé celui-ci pour la première fois sur les circonstances de la mort de Lee, avec le conseiller à la sécurité nationale d’alors, Suh Hoon, le 23 septembre, le lendemain de son meurtre.Demain, ce sera au tour de Park Jie-won, ex-patron du Service national du renseignement (NIS) d’être interrogé. L’institution qu’il avait dirigée entre juillet 2020 et mai 2022 avait déposé, en juillet dernier, une plainte contre lui, en l’accusant d’avoir ordonné de supprimer les rapports relatifs aux circonstances du meurtre du fonctionnaire.Selon les procureurs qui mènent les investigations, Park l’aurait fait lui-même sur l’ordre de Suh. Ce dernier a été placé en détention provisoire et inculpé par le Parquet.Bien entendu, Park et Suh nient tous deux les accusations pesant sur eux.