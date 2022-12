COVID-19 : le plus grand nombre de nouveaux cas en 3 mois

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a franchi le seuil des 80 000, avec 86 852 contaminations plus exactement. Un chiffre 3,8 fois plus important qu’hier. Jamais, il n’a été aussi élevé depuis environ trois mois. Il faut bien sûr prendre en compte le fait qu’habituellement, tous les lundis, moins d’infections sont recensées, peu nombreux étant les gens qui se font dépister le week-end.Dans ce contexte, le gouvernement envisage de dévoiler sa nouvelle règle sur la levée ou non de l’obligation du port du masque en intérieur. Le nouveau rebond de l’épidémie pourrait impacter sa décision.Autres chiffres du jour. Ils concernent cette fois les hospitalisations en soins intensifs et les décès supplémentaires. Le nombre des premières a progressé de 18 sur une journée, à 460 patients et celui des seconds de 29, portant à 31 128 le total cumulé des victimes.