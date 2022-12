Météo : neige de poussières jaunes au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

La neige abondante et les poussières jaunes n’ont fait qu’un aujourd’hui, un phénomène appelé en Corée du Sud, « neige de poussières jaunes ». De grandes quantités de flocons sont tombées au pays du Matin clair, et notamment dans les régions nord. De cet après-midi à demain matin, il devrait neiger jusqu’à dix centimètres dans le sud de la province de Gyeonggi, dans le sud de celle de Gangwon et dans le nord de celle de Chungcheong. Un à cinq centimètres sont attendus dans la région métropolitaine.La magie de la saison hivernale a été entachée donc d’une vague de poussières jaunes provenant de la Chine. Météo-Corée a émis depuis ce matin une alerte en ce sens à Séoul, Incheon et à Gyeonggi, la province entourant la capitale. Le niveau de concentration de particules fines est ainsi « mauvais » dans de nombreuses zones du pays, dans le nord, certaines régions centrales et le sud-ouest.Par ailleurs, le temps a été couvert dû aux chutes de neige. Et concernant les températures, elles ont été dans la matinée aux alentours de 0°C sur une grande partie du territoire et plus hétérogènes dans l’après-midi. Séoul a enregistré 3°C, Gangneung et Daejeon 6°C, Daegu 8°C, Busan 11°C et l’île méridionale de Jeju 13°C, entre autres.Demain, une chute brutale du mercure va frapper la Corée du Sud descendant à -10°C dans certaines villes.