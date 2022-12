Le gouvernement va présenter une nouvelle stratégie économique pour 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé aujourd’hui d’élaborer la « stratégie 4.0 pour une nouvelle croissance » visant à surmonter la crise et à créer un nouvel élan, d’autant que l’économie sud-coréenne devrait connaître des difficultés plus importantes au premier semestre 2023.Le ministre de l'Economie et des Finances a expliqué que ce plan permettrait de découvrir et faire avancer les projets clés dans les technologies de pointe, la transformation numérique et les industries stratégiques, et de soutenir la R&D, le secteur financier, la coopération internationale, la formation des talents ainsi que l’innovation réglementaire.Concernant les difficultés auxquelles l’économie sud-coréenne fera face, Choo Kyung-ho a déclaré que le gouvernement répondrait à l’évolution des conditions et aux risques économiques de manière préventive et active. Avant d’ajouter qu’il abaisserait les prix et la charge due au coût de la vie, créerait des emplois et renforcerait la sécurité sociale.Ce n’est pas tout. Le pays du Matin clair projette aussi de s’attaquer aux difficultés liées aux exportations et aux investissements à travers des mesures incitatives et l’innovation réglementaire, et trouvera de nouveaux moteurs de croissance pour redynamiser l’économie autour du secteur privé.L’exécutif devrait bientôt annoncer les politiques économiques et le plan d’action pour sa nouvelle stratégie pour l’année prochaine.