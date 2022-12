Pyongyang se vante de sa parade militaire d'avril

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a qualifié son défilé militaire, organisé en avril pour célébrer le 90e anniversaire de la création de son armée, comme le plus grand événement politique de l’année.Le Rodong Sinmun a rapporté aujourd’hui que cette manifestation avait fait preuve de la modernité et du progrès de la force armée nord-coréenne ainsi que sa technique militaire hautement développée.Selon l'organe officiel du Parti des travailleurs, la parade a notamment permis d’arborer la puissance générale et le statut du pays dans le monde.Le journal nord-coréen a ajouté que les armes de pointe comme le missile balistique intercontinental (ICBM) « Hwasong-17 » et le nouveau modèle de missile mer-sol balistique stratégique dévoilés à cette occasion montrent clairement l’invincibilité de l’armée.Pyongyang semble avoir braqué de nouveau les projecteurs sur cet événement militaire en cette fin d’année probablement pour s’imposer en tant que nation dotée de l’arme nucléaire et exacerber le patriotisme de ses habitants.