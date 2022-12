COVID-19 : l’aéroport d’Incheon retrouvera son niveau de passagers d’avant la pandémie en 2025

Photo : YONHAP News

Il faudrait attendre 2025 pour que l’aéroport international d’Incheon retrouve son niveau d’activité d’avant le COVID-19. C’est ce qu’estime l’Institut de recherche sur les technologies de l'industrie aéroportuaire sous sa tutelle.Selon son analyse, cette année, un peu plus de 17 millions de passagers devraient affluer dans l’aéroport, soit un énorme bond de 434 % en glissement annuel. L’année prochaine, le chiffre s’élèvera à 47,1 millions, mais cela ne représentera seulement 67 % du niveau de 2019, avant l’éclatement de la pandémie.D’après l’institut, suite à l’atténuation des mesures de prévention, la demande continue à se rétablir, mais les politiques conservatrices de certains pays voisins, notamment la Chine ralentit le rythme de la hausse.Quant au fret aérien, il reculera de 10,8 % pour atteindre 3 millions de tonnes cette année en raison de l’essor du transport maritime à moindre coût. Toutefois, l’aéroport d’Incheon gardera toujours sa deuxième place mondiale.Par ailleurs, cette année encore, le plus grand hub aérien de Corée du Sud devrait enregistrer un déficit de 501,1 milliards de wons, soit 364 millions d’euros. Son solde restera déficitaire en 2023 également pour la quatrième année consécutive.L’aéroport estime que son ratio d'endettement atteindra 92 % cette année et 112 % l’an prochain à cause des dépenses importantes dans les projets de construction, notamment l’élargissement du terminal 2.Kim Kyung-wook, patron de la société nationale gérant l’aéroport, a affirmé s’efforcer pour enregistrer un excédent à travers l’augmentation des recettes et la réduction des coûts malgré la perspective peu favorable.