Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exprimé hier ses regrets sur le rapport déposé par le Japon à l’Unesco selon lequel il n’y avait eu aucune discrimination envers les Coréens qui avaient été forcés à travailler dans un site industriel sur l’île de Hashima sous l’occupation.Pour rappel, lors de son enregistrement comme patrimoine mondial, l’Archipel a promis d'aborder le travail forcé des Coréens.Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Lim Soo-seok, a demandé donc une nouvelle fois au pays voisin de consulter suffisamment la conclusion du texte rédigé précédemment par une équipe composée d’experts du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et de l’Unesco, puis de réaliser des mesures de suivi qu’il avait lui-même promis.Séoul fera part de sa position à Tokyo via le canal diplomatique.