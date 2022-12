Nombre d’employés : progression de plus de 620 000 en novembre

Photo : YONHAP News

Le nombre de travailleurs a augmenté le mois dernier de 626 000 sur un an pour atteindre 28,4 millions. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), il s'agit de la hausse la plus importante depuis 1999 pour un novembre. Le chiffre poursuit sa courbe ascendante depuis mars 2021, à savoir 21 mois. Mais le rythme s’est cependant ralenti.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans s’est établi à 62,7 %, enregistrant une progression de 1,2 point, le niveau le plus élevé depuis 1982.Les personnes âgées ont représenté plus de 70 % des nouveaux emplois. Chez les plus de 60 ans, 479 000 individus ont nouvellement intégré le marché du travail. Viennent ensuite les quinquagénaires et les trentenaires.En revanche, les quadragénaires et les 20-29 ans ont reculé respectivement de 6 000 et 4 000. Et, le chiffre a notamment connu une baisse, pour la première fois depuis 21 mois, chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans.Par industrie, la restauration et l’hôtellerie ont employé le plus de travailleurs avec 231 000. Le secteur de la santé et du service du bien-être social ainsi que l’industrie manufacturière ont également enregistré un accroissement. De leur côté, les ventes en gros et au détail ainsi que les finances et l’assurance ont perdu des salariés.Le nombre de sans-emploi s’est élevé à 666 000, en régression de 68 000. Le taux de chômage était de 2,3 %, enregistrant une baisse de 0,3 point. Enfin, la population inactive continue à diminuer pour atteindre 16,2 millions de personnes.