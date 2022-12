NYT : « Broken Summer » sélectionné comme un des thrillers de 2022

Photo : YONHAP News

Le roman « Broken Summer » de Lee Jung-myung a été désigné comme un des meilleurs thrillers de l’année par le journal américain New York Times.Dans cette liste, on retrouve également cinq autres œuvres dont « The Appeal » de Janice Hallett et « The Other Side of Night » d'Adam Hamdy.« Broken Summer » a été publié l’année dernière par la maison d’édition EunHaeng NaMu. Il est marqué par la description psychologique, le récit bien structuré et la bonne maîtrise du suspens.Son histoire décrit comment un mensonge et un malentendu peuvent détruire une famille heureuse et s’emparent de la vie des gens.L’œuvre a été publiée en version anglaise par Amazon Crossing en septembre dernier. Elle a été présentée comme une nouveauté dans la critique de livre du quotidien newyorkais, et recommandée par les magazines américains tels que Publishers Weekly et Kirkus Reviews.Lee Jung-myung est auteur de « Deep Rooted Tree » adapté en série télévisée ainsi que « The Investigation » traduit et publié dans une dizaine de pays.