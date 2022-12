BTS : Jin commence son service militaire

Photo : YONHAP News

Cheveux courts, Jin, le premier membre de BTS à faire son service militaire, est arrivée hier à la caserne. Plusieurs dizaines de journalistes et de fans se sont présentés devant le camp d’entraînement de Yeoncheon, dans la province de Gyeonggi.Suite à la demande de l’aîné du septuor et de son agence de ne pas encombrer les lieux pour des questions de sécurité, la cérémonie d’incorporation n’a pas attiré autant de monde que craignaient les autorités. Environ 300 soldats et policiers, ainsi que des ambulances ont été mobilisés.Les fans venus du monde entier lui ont tout de même laissé des messages d’amour et d’encouragement. Une Hongkongaise a exprimé son affection en lui souhaitant bonne chance et bonne santé. Une autre personne venant de Bucheon a espéré, quant à elle, qu’il revienne sain et sauf.Jin est ainsi entré dans le camp militaire à bord d’une voiture sans événement liminaire particulier. Les autres membres du groupe, chacun dans leur voiture, l’ont accompagné jusqu’à la caserne. Des médias étrangers, venus des Etats-Unis et de la Grande Bretagne, ont retransmis la scène en direct. CNN a déclaré que le septuor entrait dans une nouvelle ère avec l’enrôlement de l’aîné du groupe.Agé de 30 ans, le jeune homme avait ajourné son service militaire jusqu’à la fin de l’année, mais a finalement annulé le mois dernier sa demande de report.Suga, le deuxième membre le plus âgé du boys band, sera enrôlé comme agent au sein des services sociaux. On ne connaît pas encore la raison concrète de cette affectation, mais certains supposent que l’opération de l’épaule qu’il a subie en 2020 en serait la cause.