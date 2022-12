Les parents d’un enfant de moins de 1 an pourront toucher 700 000 wons par mois

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le ministère de la Santé et du Bien-être a confirmé hier le 4e plan pour l’éducation des enfants sur le moyen et long terme afin de lutter contre la dénatalité.Tout d'abord, à partir de l'année prochaine, les parents qui élèvent un enfant de moins de 12 mois toucheront une allocation parentale de 700 000 wons par mois, une somme équivalente à 510 euros. Ceux qui ont un bébé âgé d’un à deux ans se verront attribuer la moitié.Les parents peuvent recevoir cette enveloppe qu’importe s’ils élèvent leur progéniture à la maison ou l’envoient à la garderie. Jusqu'à maintenant, cette aide était de 500 000 wons au maximum, soit environ 360 euros. Dès 2024, le montant sera encore augmenté pour atteindre un million de wons, ou 730 euros, pour les parents d’un bébé de moins d’un an, et toujours la moitié pour ceux de un à deux ans.A propos du service public de la garde d’enfant, 10 000 bambins de plus pourront en bénéficier ainsi que 30 minutes supplémentaires par jour. Désormais, les parents et les instituteurs participeront à l’évaluation des garderies et des écoles maternelles, et ces dernières emploieront davantage d’assistants et d’intérimaires pour assurer la qualité de l’éducation.Ce n’est pas tout. Le gouvernement prévoit d’ouvrir 2 500 nouveaux établissements préscolaires publics pour accroître le taux d’utilisation des crèches à plus de 50 % contre 37 aujourd’hui.Mais certains experts prétendent qu’il faut une politique démographique plus intégrale plutôt que des mesures concentrées sur une certaine tranche d’âge.Pour rappel, le taux de fécondité de la Corée du Sud enregistré l’an dernier était le niveau le plus bas dans le monde avec 0,81.