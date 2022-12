La Corée du Sud touchée par la vague de froid la plus sévère de cet hiver

Photo : YONHAP News

La tempête de neige qui a frappé le pays du Matin clair hier soir s’est arrêtée, mais a laissé la place à un froid glacial. Ce matin, le mercure est tombé sous les moins dix degrés à Séoul. La plupart des régions ont enregistré la température la plus basse de cet hiver.Dans la région centrale et celle du nord de la province de Gyeongsang du Nord, une alerte de « vague de froid » a même été déclenchée.Le temps glacial devrait se poursuivre jusqu’au début de la semaine prochaine. Les villes situées dans le centre du territoire verront leur température baisser à -10°C le matin, et les valeurs resteront en dessous de zéro même pendant la journée.De nouvelles chutes de neige sont aussi attendues. Dans les provinces de Chungcheong et de Jeolla, 1 à 5 cm tomberont jusqu’à demain matin. Météo-Corée prévoit également 2 à 7 cm d'ici jeudi soir dans le milieu de la province de Gyeonggi, le centre et le sud de la province de Gangwon et au nord de la province de Chungcheong du Nord.Comme la neige accumulée risque de créer du verglas, il est conseillé d’utiliser les transports en commun et de faire attention aux glissades. Pour les personnes âgées et celles à la santé fragile, il est recommandé de rester à domicile et de bien se couvrir en cas de sortie.