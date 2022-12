Football : Paulo Bento remercie et dit au revoir à la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le désormais ex-sélectionneur de l’équipe masculine de football de la Corée du Sud a quitté hier le pays du Matin clair. Paulo Bento, à la tête des guerriers de Taegeuk pendant quatre ans et quatre mois, a vivement remercié, via une publication sur les réseaux sociaux de la Fédération sud-coréenne de football, les joueurs, son staff, et les supporters, venus en nombre à l'aéroport pour l'acclamer.Se déclarant très « reconnaissant du peuple sud-coréen pour son soutien », l’entraîneur portugais a également loué les aptitudes de ses anciens protégés en rappelant que « le plus important a été la capacité des joueurs à gérer les moments difficiles, ce qui a rendu le groupe plus fort en tant qu'équipe ». Il a ensuite abordé son futur admettant qu’il était temps pour lui de regarder vers l’avenir. Il n’a pas manqué de souhaiter « le meilleur pour le football sud-coréen » et de dire que « la Corée du Sud aura toujours une place particulière dans sa vie et que les joueurs seront à jamais dans son cœur ».Arrivé le 23 août 2018, après la Coupe du monde en Russie, Bento a su construire un groupe capable de se qualifier pour le Mondial au Qatar et de rejoindre les huitièmes de finale, une première depuis 12 ans et l’édition en Afrique du Sud. Son successeur sera nommé d’ici février prochain.Par ailleurs, Son Heung-min est retourné en Angleterre pour rejoindre son club. La star des guerriers de Taegeuk a été accompagnée d’une foule immense à l’aéroport international d’Incheon. L’attaquant de Tottenham a ainsi signé plusieurs dizaines d’autographes avant de prendre l’avion.