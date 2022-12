Drame d’Itaewon : installation d’un nouvel autel à la mémoire des victimes

Photo : YONHAP News

Une nouvelle chapelle ardente à la mémoire des victimes de la tragédie d’Halloween d’Itaewon a été installée aujourd’hui à Séoul. L’initiative vient de l’association des familles des défunts.L’autel en question se trouve entre la station de métro Noksapyeong et celle d’Itaewon où la bousculade meurtrière a eu lieu. Sur place, on trouve des photos et des tablettes commémoratives de quelque 70 victimes parmi les 158 personnes qui ont perdu la vie durant la fête qui a fini en cauchemar. Ces dernières sont exposées seulement avec le consentement des proches.Il est vrai que des chapelles ardentes avaient déjà été érigées suite au drame, à l’initiative notamment du gouvernement, mais c’est la première fois que des photos et tablettes commémoratives font leur apparition. Les familles des victimes ont souhaité que le « vrai » hommage débute et ont invité les citoyens à venir présenter leurs adieux.Certaines associations conservatrices, qui sont contre ces installations, vont organiser des manifestations près de l’autel.