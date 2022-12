Choo Kyung-ho : le relèvement d’un demi-point des taux directeurs américains est conforme aux attentes

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé une nouvelle hausse de ses taux directeurs, cette fois d’un demi-point, pour les porter désormais entre 4,25 et 4,50 %.Pour le gouvernement de Séoul et la Banque de Corée (BOK), ce relèvement est conforme aux attentes et affaiblit la volatilité des marchés financiers intérieurs. Néanmoins, l’incertitude reste toujours élevée. Ils ont avancé cette estimation lors d’une conférence macroéconomique et financière, tenue ce matin, quelques heures après la décision de la Fed.Lors de cette réunion présidée par le ministre de l’Economie et des Finances Choo Kyung-ho, celui-ci a expliqué que l’institution américaine semble avoir ralenti le rythme de l’augmentation des taux, dans le sillage de l’essoufflement de l'inflation pour un cinquième mois consécutif. Il a toutefois tenu à rappeler les propos tenus par son patron. Effectivement, Jerome Powell a souligné qu’« il n'est pas aussi important de savoir à quel rythme se fait la remontée des taux. La plus grande question est celle du niveau où doit s'arrêter la Fed, et pour combien de temps ».Sur la récente situation des marchés financiers sud-coréens, Choo s’est montré plutôt optimiste. Selon lui, ils commencent à renouer avec la stabilité, puisqu’ils ont été persuadés que la banque centrale américaine devrait desserrer un peu la vis monétaire. En outre, l’administration de Yoon Suk-yeol a pris des mesures allant dans ce sens. Cela dit, la vigilance est toujours de mise.Celui qui est aussi le vice-Premier ministre à l’économie a rassuré que l’équipe économique du gouvernement donnait le maximum pour que les marchés ne connaissent pas de volatilité.