Le Conseil de sécurité de l'Onu autorise l'aide humanitaire aux pays sanctionnés

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution qui exempte l'aide humanitaire des sanctions prises contre les pays réprimandés. Cette décision pourra faciliter l'apport du soutien humanitaire aux nations en crise.Cette initiative, proposée à l'initiative des Etats-Unis et de l'Irlande, a été adoptée le 9 décembre dernier. Elle autorise l'aide humanitaire même aux pays qui sont sujets à des sanctions. Elle concerne non seulement les biens et les services mais également les transactions de fonds et l'apport de capitaux financiers ou de ressources économiques.Quatorze pays, tels que la Corée du Nord, et deux organisations, dont Al-Qaïda, bénéficieront de cette mesure d'assouplissement.Sans surprise, les ONG sud-coréennes et internationales ont bien accueilli la décision du conseil onusien. A commencer par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), qui a interprété le nouveau texte onusien comme une mesure permettant aux ONG, aux banques et à d'autres partenaires d'apporter un soutien approprié.L’organisation humanitaire internationale « CARE » s'est de son côté réjouie de la résolution, qui effacera de nombreux obstacles administratifs et juridiques.Les associations sud-coréennes se sont mises à organiser, elles aussi, des réunions d'urgence pour refléter sans tarder la résolution en question à leurs activités humanitaires destinées au Nord. En théorie, l'aide nord-coréenne était déjà possible, mais en réalité, elle n'était pas facile à cause d'un examen rigoureux de chaque projet d’assistance, d'une part, et du refus des transferts financiers des banques, qui craignaient de violer les sanctions onusiennes par ignorance, d'autre part.Le gouvernement sud-coréen a pourtant précisé que cette décision ne signifiera pas l'atténuation des mesures punitives envers Pyongyang. Par ailleurs, il n'attend pas de grand changement dans les activités humanitaires pour l'Etat ermite, qui bénéficient déjà d'un dispositif d'exemption de sanctions déjà existant.