La BOK préoccupée par l’écart le plus élevé depuis 22 ans entre les taux sud-coréens et américains

Photo : YONHAP News

La banque centrale américaine (Fed) a opté cette fois pour une augmentation de l'ordre de 50 points de base de ses taux directeurs contre 75 les mois précédents. Cela dit, leur écart maximum avec celui sud-coréen (3,25 %) continue de se creuser pour atteindre maintenant son plus haut niveau depuis 22 ans, avec 1,25 point.Plus inquiétant encore, c’est que les membres du comité de politique monétaire de la Fed voient le taux médian à 5,1 % en 2023. Si tel est le cas, le fossé pourra s’élever jusqu’à 1,5 point ou plus. Un record historique.Le dernier relèvement du taux de la Banque de Corée (BOK) remonte au 24 novembre. Celle-ci l’a alors rehaussé d’un quart de point. Après cette décision, son gouverneur Rhee Chang-yong a affirmé s’attendre à ce que le pic du taux grimpe à 3,5 %.Si les anticipations des institutions des deux pays deviennent réalité, la poussée inflationniste devra frapper l’économie nationale pendant un temps considérable, et ce dans le sillage de la fuite des capitaux étrangers et de la chute du won sud-coréen face au dollar américain. Conséquence logique : la BOK n’aura pas d’autre choix que de maintenir son cycle de resserrement monétaire, au moins jusqu’à la fin du premier semestre de l’année prochaine.