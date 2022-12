RDS : la production de céréales en Corée du Nord en baisse de 180 000 tonnes en 2022

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, la récolte semble avoir diminué cette année. A en croire l’estimation avancée hier par l’Administration sud-coréenne pour le développement rural (RDS), la quantité de produits agricoles pour nourrir la population a totalisé seulement 4,51 millions de tonnes, soit 180 000 tonnes de moins que l’an dernier. L’analyse est basée sur plusieurs facteurs, dont les conditions météorologiques, les ravages causés par les insectes ou encore les données satellite.Dans le détail, la production de riz, qui est la principale céréale en Corée, a atteint 2,07 millions de tonnes, soit un recul de 4,2 % en un an. En cause : la température était basse et le soleil insuffisant en juillet, la période de croissance du plant. Et en septembre où la graine devait mûrir, le mercure a fortement chuté.En ce qui concerne les autres céréales, la récolte du maïs s’est élevée à 1,57 million de tonnes et celle de la pomme de terre et de la patate douce à 490 000, en baisse de 1,3 et 14 % respectivement par rapport à l’an dernier. La production de blé et d’orge a quant à elle progressé de 12,5 % pour se chiffrer à 180 000 tonnes, dopée par l’augmentation du terrain pour leur culture.