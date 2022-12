Lancement d'une unité des forces spatiales américaines en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Face aux menaces balistique et nucléaire nord-coréennes qui s’accroissent, une unité spatiale a été créée au sein des forces américaines stationnées en Corée du Sud.L'armée américaine l’a inaugurée hier à la base aérienne d'Osan à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi. Il s'agit de la 3e unité spatiale créée en dehors des Etats-Unis.De nombreuses personnalités militaires ont participé à la cérémonie d'inauguration dont notamment Paul LaCamera, le commandant en chef des GI's stationnés au sud du 38e parallèle et Anthony Mastalir, le commandant des forces spatiales américaines pour la région indopacifique.LaCamera s'est félicité de la création de ce nouveau corps au pays du Matin clair, qui contribuera à améliorer les capacités sud-coréano-américaines de défense et à assurer la paix et la sécurité régionales.De son côté, le lieutenant-colonel Joshua McCullion qui dirigera cette unité, s'est engagé à ne pas compter ses efforts destinés à promouvoir la capacité d'opération spatiale de la Corée du Sud.Ce groupe servira de sous-unité aux forces spatiales américaines indopacifiques ainsi que de commandement de la composante terrestre de l'armée spatiale des Etats-Unis.L'unité ainsi créée fournira une expertise en matière de planification, d'utilisation, de commandement et de contrôle de l'espace au commandant des forces stationnées au sud du 38e parallèle. Elle aura également comme mission des opérations telles que l'alerte aux missiles, le géo-positionnement par satellite (GPS) ou la communication satellitaire.