Affaire Lee Dae-jun : l’ex-patron du NIS Park Jie-won revient sur ses propos

Photo : YONHAP News

Le dernier directeur du Service national du renseignement (NIS) de la précédente administration, Park Jie-won, a été entendu hier par le Parquet dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Lee Dae-jun, du nom d’un fonctionnaire tué et incinéré par la Corée du Nord.C’était en septembre 2020, lorsque Moon Jae-in était encore au pouvoir. Une affaire qui a alors suscité des interrogations sur les circonstances de sa mort. Séoul avait conclu que l’homme voulait rejoindre le pays communiste de son propre gré. Après la prise de fonctions de son successeur Yoon Suk-yeol, le ministère public a rouvert le dossier et continue d’interroger plusieurs hauts responsables de l’époque.Hier, au terme d’une longue audition de plus de 12 heures, Park a déclaré avoir nouvellement appris qu’il était possible de supprimer complètement les documents sauvegardés sur les ordinateurs du NIS. Autrefois, il avait pourtant nié une telle possibilité, alors qu’il était accusé d’avoir ordonné de détruire les rapports sur les renseignements liés à la disparition de Lee.Les enquêteurs soupçonnent l’ex-patron de l’institution d’avoir ordonné à son secrétaire général de l’époque de les effacer. Ils estiment aussi qu’un total de 46 documents de la sorte auraient ainsi été éliminés.Par ailleurs, la famille du défunt a déposé hier une deuxième plainte contre Moon pour manquement au devoir en tant que chef de l’Etat au moment des faits.