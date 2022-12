Budget 2023 : le président du Parlement propose un nouveau compromis

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et l’opposition s’affrontent toujours autour du projet de budget 2023, alors que l’ultimatum pour le voter est fixé à ce jeudi.Les deux camps ne sont pas disposés à faire des concessions sur l’abaissement de l’impôt sur les sociétés, la principale pomme de discorde. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation de Yoon Suk-yeol, demande de le réduire, de 25 à 22 % au maximum. L’opposition, en particulier le Minjoo, sa principale force, ne l’entend pas de cette oreille.Afin de tenter de débloquer la situation, le président de l’Assemblée nationale a présenté un deuxième modus vivendi. Lors de sa nouvelle rencontre aujourd’hui avec les chefs des groupes parlementaires des deux formations, Kim Jin-pyo leur a préconisé cette fois une réduction de seulement un point.L’occupant du perchoir a proposé aussi un compromis sur une autre enveloppe de dispute, celle pour la direction générale de la police et pour l’équipe chargée de vérifier les informations personnelles de ceux qui sont pressentis à des postes importants. Ces deux services ont été mis en place respectivement au sein du ministère de l’Intérieur et de celui de la Justice par l’administration de Yoon Suk-yeol, en dépit de l’objection du Minjoo. Il s’agit de couper d’abord les crédits pour eux, comme le réclamait l’opposition, pour mobiliser plus tard le budget de réserve.Le PPP et le Minjoo vont chacun décider d’accepter ou non la proposition de Kim cet après-midi lors d’une assemblée générale de leurs élus.