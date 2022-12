Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui une conférence visant à suivre l’exécution des chantiers prioritaires de l’Etat pendant la première année de son quinquennat et à présenter à la fois les actions à mener l’année prochaine.Cette assise a commencé en début d’après-midi pour durer 100 minutes et en présence de 100 citoyens. Elle a été retransmise en direct à la télévision. Les discussions se sont déroulées en trois parties, consacrées respectivement à l’économie et au quotidien des sud-Coréens, à la vision et la stratégie de la décentralisation régionale et enfin aux trois réformes phares de l’administration de Yoon Suk-yeol : celles du travail, de l’éducation et des retraites.Chaque ministre concerné a présenté l’état actuel de l’avancement des projets de l’Etat. Puis, les citoyens ont posé leurs questions au chef de l’Etat ou à son équipe.