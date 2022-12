« Danuri » devrait entrer en orbite lunaire le 17 décembre

Photo : KBS News

« Danuri », la première sonde lunaire du pays du Matin clair devrait entrer en orbite lunaire le 17 décembre prochain.Le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) ont fait savoir que l'engin serait à 108 km de la Lune samedi au petit matin, heure de Séoul.A cet effet, la sonde effectuerait dans la nuit de vendredi à samedi vers 2h45, la première manœuvre d'entrée, l'opération jugée la plus difficile dans tout le processus à exercer pour le dispositif d'exploration sud-coréen.En effet, pour intégrer de manière stable le champ gravitationnel de l'unique satellite naturel de la Terre, Danuri doit freiner sa vitesse pour atteindre exactement la position ciblée. Trop rapide, la sonde dépassera la Lune, trop lente, elle tombera sur l’astre de la nuit. La vitesse de la sonde devra donc passer de 8 000 km/h à 7 500 km/h, et cette décélération se réalisera en 13 minutes grâce à ses propulseurs.Dès que la première étape sera achevée avec succès, Danuri devra effectuer quatre manœuvres du genre supplémentaires pour se placer à 100 km d'altitude de la Lune. Après une opération d'essai, il remplira à partir de janvier prochain des missions d’exploration pendant un an.