Mise en service de Shin-Hanul 1, le 27e réacteur nucléaire de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Douze ans après le lancement de ses travaux de construction, la toute nouvelle tranche nucléaire Shin-Hanul 1 vient d’entrer en service commercial. Ce 27e réacteur de Corée du Sud est situé à Ulchin dans le sud-est du territoire. Il est le premier réacteur doté de dispositifs clés de conception nationale comme la pompe de refroidissement.Sa puissance électrique s’élève à 1 400 MW, 40 % plus importante que son précédent et son cycle de vie est prolongé de 20 ans.Les travaux de construction de Shin-Hanul 1 avaient débuté en 2010. Son exploitant avait voulu démarrer son opération, à l’origine sept ans plus tard, mais celle-ci a été retardée. En cause : le séisme survenu dans les villes proches comme Pohang et Gyeongju. Il a alors fallu faire le nécessaire pour assurer notamment la sécurité du terrain à bâtir et pour vérifier la capacité à éliminer l’hydrogène.La mise en service commerciale du nouveau réacteur doit mieux assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité cet hiver. Sa production représente 25 % de la consommation de la province de Gyeongsang du Nord dans l’ensemble de l’année dernière. Elle permettra alors au pays du Matin clair de ne pas importer plus de 1,4 million de tonnes de gaz liquéfié naturel et d’améliorer par conséquent son déficit commercial, sans oublier le rétablissement des écosystèmes des centrales atomiques et le renforcement de la compétitivité de la nation dans cette filière, selon le ministère de l’Industrie et de l’Energie.Les riverains s’attendent eux aussi à ce que les subventions octroyées à leur région contribuent à son développement.A noter que trois nouveaux réacteurs de la série Shin-Hanul seront construits également à Ulchin. Les travaux du premier d’entre eux doivent démarrer en septembre 2023 et ceux des autres en 2024.