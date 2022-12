Le Parlement adopte en sous-commission l’amendement sur la Kepco

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, l’amendement de la loi sur la société d’électricité sud-coréenne, mieux connue sous son acronyme anglais Kepco, a été adopté aujourd’hui en sous-commission.Le texte autorise cette entreprise publique à multiplier par six au maximum l’émission de ses obligations. L’enjeu est de l’aider à surmonter sa crise de liquidités. Mais il prend effet seulement pendant cinq ans, jusqu’à 2027. La législation actuelle permet seulement de la doubler.La révision contraint en même temps le ministre de l’Industrie et de l’Energie et la Kepco à améliorer la situation financière de celle-ci et à minimiser l’émission de ses titres, et ce en considération de ses conséquences sur les marchés financiers et l’économie nationale.Les deux camps rivaux ont voté aujourd’hui, également en sous-commission, l’amendement sur la société de gaz sud-coréenne (Kogas) et la loi spéciale sur le soutien aux industries stratégiques de pointe, en particulier dans les semi-conducteurs.