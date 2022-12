Météo : neige abondante dans le pays, la 1re étape du service d’urgence de la CDSCHQ lancée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enfilé son manteau blanc. La neige est abondamment tombée aujourd’hui au pays du Matin clair et ce phénomène pourrait perdurer et se renforcer au fil de la journée. Dans ce contexte, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a lancé, ce matin à 9h, la première étape du service d’urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Un avertissement « fortes neiges » a été émis dans plusieurs zones dont la région métropolitaine ou encore les provinces de Gyeonggi et de Chungcheong du Sud. En effet, une grande partie du pays a été recouvert de plusieurs centimètres de poudre blanche, avec des chutes allant jusqu’à dix centimètres dans le nord et le centre du territoire, notamment dans les régions orientales du Gyeonggi ou dans la province de Gangwon, entre autres.Les autorités concernées ont ainsi ordonné aux collectivités locales de déblayer totalement la neige dans les endroits où elle s’accumule rapidement et propices au verglas, tels que les entrées des tunnels, les ponts, autour des écoles, des garderies, des stations de métro ou encore des arrêts de bus.Du côté des températures, le mercure a encore aujourd’hui été bien bas. Le nord-ouest a enregistré -6°C. Certaines villes du nord-est et de l’est, telles que Chuncheon et Andong sont descendues jusqu’à -12 et -10°C respectivement. Au sud, le thermomètre a varié entre -5 et -1°C. L’île méridionale de Jeju est le seul lieu en Corée du Sud à avoir été positif, avec 3°C.