Pyongyang annonce avoir réussi un test d’un moteur de fusée solide pour ICBM

Photo : YONHAP News

Une avancée de plus dans ses efforts pour développer un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM). La Corée du Nord a annoncé avoir testé, avec succès, un très puissant moteur de fusée à combustible solide.D’après l’information relayée aujourd’hui par son agence de presse officielle KCNA, « un important institut de l’Académie des sciences de la défense a réussi, le 15 décembre dans la matinée, un premier test d’éjection au sol d’un moteur de fusée solide de grande poussée de 140 tonnes-force ». Une puissance qui serait proche de celle du moteur du premier étage (160 tf) de l’ICBM nord-coréen de type Hwasong-17.Toujours selon le média d’Etat, l’opération a eu lieu sur la base de lancement de satellites de Sohae, à Tongchang-ri, située sur la côte ouest du pays. Avec pour objectif de mettre au point une nouvelle arme stratégique. Et Kim Jong-un y a assisté.Après avoir supervisé le test, l’homme fort de Pyongyang a hautement salué « le règlement d’une nouvelle question importante visant à mettre en œuvre les cinq tâches prioritaires dans le domaine des armes stratégiques dans le cadre du plan quinquennal de développement des sciences de la défense et du système d’armes », écrit encore la KCNA.En mars dernier aussi, le dirigeant nord-coréen avait visité la base de Sohae. Il a alors ordonné que les installations soient étendues et modernisées. De quoi alimenter les spéculations sur un nouvel essai complet d’ICBM. Depuis, la Corée du Sud et les Etats-Unis continuent de suivre de près l’avancement des travaux.