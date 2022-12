IRA : Hyundai Motor pourrait réexaminer son projet de construire une nouvelle usine aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Un haut responsable de Hyundai Motor a fait savoir que le géant automobile sud-coréen pourrait revoir son plan d’investissement pour construire une nouvelle usine de voitures électriques dans l’Etat de Géorgie s’il subit des dégâts grandissants liés à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Cette dernière accorde des subventions uniquement aux voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord.C’est Robert Hood, vice-président des affaires gouvernementales de Hyundai Motor, qui a répondu ainsi lorsqu’il a été interrogé si l’IRA pouvait pousser le premier constructeur automobile du pays du Matin clair à annuler ou réduire au maximum son projet en question, ce au cours d’un webinaire organisé jeudi par le Woodrow Wilson Center, un think tank américain basé à Washington.Hood a déclaré qu’il s’agissait d’une « décision économique » et que le groupe sud-coréen devrait continuer à surveiller ce dossier de près. Selon lui, Hyundai Motor doit augmenter ses ventes de véhicules électriques et sa part de marché pour que la nouvelle usine, une fois construite, puisse tourner à plein régime. Dans le cas contraire, il devrait s’interroger sérieusement sur la faisabilité économique de son projet.Le haut responsable a apporté des précisions. Le premier fabricant de voitures du pays du Matin clair bénéficiera des mesures d’incitation accordées par le gouvernement de l’Etat de Géorgie accueillant son usine. En contrepartie, il est obligé de remplir les objectifs fixés en termes d’emploi et de production. En cas de non-respect, des pénalités lui seront infligées. Dans cette perspective, si l’IRA continue à entraver sa croissance, il doit réexaminer un nouvel emplacement où implanter sa nouvelle usine.Hood a ajouté que Hyundai Motor ne souhaite pas quitter la Géorgie, même si le Mexique présente des atouts concernant la main d’œuvre et les coûts de production. Ce choix s’explique par les implantations réussies de ses sites, ainsi que ceux de sa filiale Kia, en Alabama et en Géorgie. De plus, il a appelé l’administration de Joe Biden à accorder un moratoire pour que le numéro un automobile sud-coréen puisse s’adapter à la nouvelle loi et bénéficier d’une concurrence loyale.