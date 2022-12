Yoon Suk-yeol reste attaché à ses réformes phares du travail, de l’éducation et des retraites

Photo : YONHAP News

La première conférence de suivi sur la mise en œuvre des principaux chantiers de l’administration de Yoon Suk-yeol s’est tenue hier.A cette occasion, le chef de l’Etat a une nouvelle fois affiché sa ferme volonté d’imposer les réformes du travail, de l’éducation et des retraites, une de ses promesses électorales. Pour le dirigeant, ces trois rénovations emblématiques de son gouvernement sont indispensables pour rendre la nation et sa future génération plus durables.Dans le même temps, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a clairement annoncé l’intention d’abandonner l’actuel système d’assurance-maladie, l’héritage de son prédécesseur, qui selon le président Yoon, est à l’origine des abus des soins médicaux et qui inflige ainsi des préjudices à beaucoup d’assurés.Pour rappel, le dispositif mis en place sous la précédente administration, appelé « Moon Jae-incare » oblige tous les habitants, qu’ils soient sud-Coréens ou étrangers, même ceux en bonne santé, à souscrire l’assurance, comme c’était le cas auparavant. Nouveauté : sa couverture a très largement été étendue et certains en abusent.Le numéro un s’est également engagé à lutter, de manière plus efficace, contre le trafic de stupéfiants, les délits et crimes sexuels ou encore le harcèlement obsessionnel.Sur la politique immobilière, le dirigeant a indiqué que paradoxalement, une lourde taxation des multipropriétaires bailleurs risquait de peser sur leurs loueurs. Il aurait voulu par là alléger l’imposition des premiers.Le successeur conservateur de Moon a par ailleurs présenté sa vision de la décentralisation régionale, dont le succès peut être déterminé, selon lui, par l’accès à l’éducation. Yoon a d’emblée proposé la formation d’un duo par le candidat aux élections locales et celui à celles de recteur d’académie comme colistier, et ce dans les 17 grandes villes et provinces du pays.La réunion d’hier s’est déroulée sous la forme de séances de « questions-réponses » entre le président de la République, ses ministres et les citoyens qui y étaient invités, pendant environ 150 minutes, plus longtemps que prévu.