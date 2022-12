Kofic : le cinéma sud-coréen continue à reprendre des couleurs

Photo : YONHAP News

Au cours des onze premiers mois de cette année, l’industrie cinématographique sud-coréenne a vu son chiffre d’affaires total dépasser la barre des 1 000 milliards de wons, soit une première depuis la crise du COVID-19. Il a atteint plus précisément 1 002,6 milliards de wons, soit 720 millions d’euros. Il s’agit d’une hausse de 100,5 % en glissement annuel et de 58 % par rapport au niveau de 2019, l’année d’avant la pandémie. Ces données ont été publiées aujourd'hui par le Kofic, le Conseil sud-coréen du film, l'équivalent du CNC français.Cette performance s’explique notamment par la sortie de quelques films à succès en été et pendant les vacances de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes, tels que « The Roundup 2 », « Top Gun: Maverick », « Hansan: Rising Dragon » et « Confidential Assignment 2: International ».Entre janvier et novembre, les salles obscures ont comptabilisé 98,63 millions d’entrées, soit un progrès de près de 90 % en glissement annuel. Cette mobilisation du public correspond à un peu plus de 48 % du niveau d’il y a trois ans.En ce qui concerne les œuvres « made in Korea », le chiffre d’affaires total a atteint sur la même période 578 milliards de wons, soit environ 415 millions d’euros. Ainsi, il a rebondi d’environ 255 % en glissement annuel pour retrouver un niveau correspondant à 66 % du montant de 2019.