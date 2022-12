Yoon Suk-yeol reçoit le patron de l’AIEA Rafael Grossi

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui achève aujourd’hui une visite de quatre jours à Séoul.Yoon Suk-yeol lui a alors fait part de sa préoccupation à l’égard du développement rapide des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Du coup, il a sollicité l’agence pour intensifier sa surveillance afin de dissuader le royaume ermite de procéder à un nouvel essai atomique.Le chef de l’Etat a également tenu à évoquer le fait que ses concitoyens restent inquiets quant au projet de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon, avant d’exhorter l’AIEA à contrôler l’opération de façon scientifique et objective.En retour, Rafael Grossi a fait preuve de compréhension à l’égard de l’inquiétude de la communauté internationale sur le dossier nucléaire nord-coréen. Et de promettre tous les efforts de son institution pour empêcher le régime communiste de poursuivre son programme nucléaire.A propos du plan de rejet des eaux contaminées, le patron du gendarme mondial du nucléaire a assuré que celui-ci vérifierait sa transparence et sa sécurité et continuerait en même temps à communiquer étroitement avec Séoul sur ce sujet.Selon le chef de l’AIEA, un groupe dit de Vienne a récemment été mis en place au sein de son organisation dans un but d’élargir la coopération avec les entreprises du secteur nucléaire. Dans la foulée, Grossi a souhaité travailler conjointement avec les firmes du pays du Matin clair pour développer les petits réacteurs modulaires (SMR) ou encore pour assouplir les réglementations sur la production d’électricité.Ce vendredi, le directeur général de l'agence a accordé une interview aux journalistes accrédités au ministère des Affaires étrangères. Là aussi, il a largement été question du dossier nord-coréen. Il a alors évoqué la nécessité d’ouvrir un canal de dialogue avec le régime communiste pour régler son problème nucléaire. Et d’ajouter que son institution est prête à jouer un rôle plus important dans ce processus.