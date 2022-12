COVID-19 : les autorités sanitaires ne précisent pas la date pour la fin du masque en intérieur

Photo : YONHAP News

Quand les habitants du pays du Matin clair pourront-ils tomber le masque dans les espaces clos ? Les pronostics vont bon train. Selon de nombreux médias, la fin du masque en intérieur devrait survenir avant ou bien après les congés de Seollal, le Nouvel An selon le calendrier lunaire, qui tombe le 23 janvier prochain.Cependant, une responsable des autorités sanitaires a refusé de conforter une telle hypothèse lors de la réunion organisée ce matin par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Selon elle, il est hors de question d’avancer une date possible pour lever l’obligation du port du masque à l’intérieur avant que les conditions soient réunies.Une autre officielle avait déclaré, hier, que le gouvernement menait une concertation avec des experts afin de fixer les critères nécessaires tels que l’évolution du nombre de nouveaux cas, le taux de reproduction du virus, le taux d’occupation des lits dans les soins intensifs, la tendance du nombre de cas graves, le taux de létalité ou encore le taux de vaccination chez les personnes à risque.Par ailleurs, les autorités sanitaires ont dit examiner l’assouplissement du dispositif en deux temps. Pour la première phase, il s’agit de lever le port obligatoire du masque dans les espaces clos à l’exception de certains lieux tels que les établissements de soins médicaux et les transports en commun. Pour la seconde, l’obligation sera retirée pour toutes les catégories.L’exécutif prévoit de tenir une réunion consultative lundi prochain pour annoncer enfin la modification du dispositif actuel le 23 décembre.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, un peu moins de 70 000 nouveaux cas ont été recensés dans tout le pays : 66 953 contaminations, dont 82 positifs d’origine importée. Il s’agit d’une baisse de 3 201 en un jour mais d’une hausse de 4 219 en glissement hebdomadaire. C’est le plus haut niveau pour un vendredi depuis 14 semaines. Au cours des sept derniers jours, le bilan quotidien en moyenne est estimé à 64 464.Concernant la vaccination, le taux du rappel hivernal anti-COVID est de seulement 9,1 % malgré la campagne nationale. Chez les 60 ans ou plus, il est estimé à 24,3 %, nettement en dessous de l’objectif fixé par le gouvernement, à savoir 50 %.Quant au nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il a atteint 474 individus. Par ailleurs, 66 décès supplémentaires ont été enregistrés, ce qui porte à 31 298 le total cumulé des victimes liées au coronavirus depuis le début de la pandémie et à 0,11 % le taux de létalité.