Wang Yi pourrait effectuer un nouveau voyage en Corée du Sud en décembre

Photo : YONHAP News

Le ministre chinois des Affaires étrangères pourrait faire un nouveau déplacement en Corée du Sud dans le courant du mois. C’est ce qu’on a appris de plusieurs sources diplomatiques. Celles-ci précisent que Séoul et Pékin mènent actuellement des concertations bilatérales en ce sens.Si Wang Yi se rend à Séoul, lui et ses interlocuteurs sud-coréens devront discuter notamment de l’éventuelle venue du président chinois au pays du Matin clair.Pourtant, un consensus devra être trouvé sur le lieu du prochain sommet sud-coréano-chinois. Car chacune des deux nations souhaite organiser la première les visites croisées de Xi Jinping et Yoon Suk-yeol.Vous vous en souvenez peut-être. Ce lundi, Wang et son homologue sud-coréen Park Jin se sont entretenus en visioconférence. Ils ont alors partagé la nécessité d’accélérer les déplacements de hauts responsables de leurs pays.Le chef de la diplomatie chinoise a effectué un voyage officiel de 24 heures au second semestre de chaque année depuis 2019. Le dernier en date remonte à septembre 2021. Il a été promu, en novembre, membre du Bureau politique du Parti communiste chinois.